مجلس صلاح الدين يتهم احد فصائل الحشد بالاعتداء على مبنى المحافظة

الخليج 365/ صلاح الديناتهم مجلس صلاح الدين، الثلاثاء، احد فصائل الحشد الشعبي بالاعتداء على مبنى المحافظة، فيما طالب الحكومة الاتحادية بسحب قطعات الحشد من تكريت.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احد فصائل الحشد الشعبي قام اليوم بالاعتداء على مبنى مجلس المحافظة وسط تكريت"، مبينا ان هذا الاعتداء هو ليس الاول".

ودعا المجلس الحكومة الإتحادية الى "إتخاذ الاجراءات اللازمة لسحب قطعات الحشد الشعبي من داخل مدينة تكريت وتسليم السيطرات الى قوات الجيش والشرطة".

