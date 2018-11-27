العدل: الحبس ثلاث سنوات بحق موظفة في عقاري الأعظيمة

الخليج 365/ بغدادأعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي، الثلاثاء، عن إصدار محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية حكماً غيابياً بالحبس ثلاث سنوات بحق موظفة في مديرية التسجيل العقاري في الأعظمية.

وقال الغزي في بيان لوزارة العدل تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الموظفة قامت بوضع إشارة عدم التصرف على عقارٍ لصالح الشركة العراقية السورية للنقل البري على الرغم من كون العقار مسجل باسم وزارة المالية"، مبيناً أن "المدانة قامت أيضاً باصدار صورة قيد للعقار باسم مواطنة، مما أحدث ضرراً جسيماً بمصالح الجهة التي تعمل لديها".



وأشار الغزي، إلى أن "المحكمة أصدرت حكماً غيابياً بحبس الموظفة مدة ثلاث سنوات، مع إعطاء الحق للمشتكي (الحق العام/ مديرية التسجيل العقاري في الأعظيمة) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض، ووضع الحجز على أموال المدانة المنقولة وغير المنقولة ومنع سفرها".