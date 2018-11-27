الانواء الجوية تنشر تقريرا بشأن الهزة الارضية التي ضربت خانقين وكلار

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الخليج 365/ بغداد
نشرت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، تقريرا بشأن الهزة الارضية التي ضربت خانقين وكلار.
واضافت ان "المواطنين شعروا بالهزة"، لافتة الى انه "لم تردنا انباء عن حصول اضرار".
نشرت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، تقريرا بشأن الهزة الارضية التي ضربت خانقين وكلار.
وتضمن تقريرب الهيئة ان "قوة الهزة بلغت4.5 على مقياس ريختر"، مشيرة الى ان "عدد الهزات الارضية الموقعية بلغت 140 هزة لغاية اعداد هذا التقرير".
واضافت ان "المواطنين شعروا بالهزة"، لافتة الى انه "لم تردنا انباء عن حصول اضرار".
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