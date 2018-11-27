انتقادات واسعة لمحافظ نينوى بسبب "اهانته" مدير مدرسة والتربية تعلق

الخليج 365/ بغدادانتقد العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، تصرف محافظ نينوى نوفل العاكوب تجاه احد معلمي المحافظة و"اهانته" على خلفية ضربه للطلاب، فيما علقت وزارة التربية على الموضوع.

ونشرت صفحة "عين الموصل" تعليقا على ذلك بالقول "مع الاسف ان تدار قضايا نينوى بهكذا شخصيات، وان تعالج مشاكلها بسلطة العِصِيّ"، مبينة ان "تراكمات الحرب اثقلت الحياة في المدينة، كيف يهان طالب وكيف يهان معلم؟".



وتساءلت "اين نقابة المعلمين من هذا الامر؟ اين مديرية التربية؟"، معبرة ان "ما حدث اهانة كبيرة جدا وبها تم كسر نظام كامل".

فيما طالب الناشط احمد مروان بـ"تقديم شكوى للامانة العامة لمجلس الوزراء للاهانة التي قام بها المحافظ لمدير المدرسة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه"، داعيا المعلمين والمدرسين الى "وقفة تضامنية ضد هذا التصرف المشين".

واضاف ان "المدير اخطأ بضرب الطالب لكن كان الاولى توجيه عقوبة نقل او انذار وغيرها من العقوبات، اما الاهانة والتكلم بهذه العبارات فهو غير مقبول".

فيما اشار ناشط اخر ان "هذه اهانة للمعلمين بصورة عامة"، لافتا الى انه "كان الاولى بالمحافظ محاسبة المدير من دون كاميرات".

الا ان الناشط نهاد قاسم اكد على "ضرورة أعادة النظر بادارة المدارس جميعا ووضع ضوابط جديدة من الشهادة والتأهيل النفسي والبدني والمقبولية والتقيم السنوي".

من جانبها، اعلنت وزارة التربية، عن فتح تحقيق مع مدير المدرسة على خلفية ضربه الطلاب.

وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة فراس محمد لـ الخليج 365، ان "مدير مدرسة عبد الله بن جابر الابتدائية في حي القاهرة بمحافظة نينوى، كان يضرب الطلاب".

واضاف ان "مديرية تربية نينوى فتحت تحقيقا مع المدير على خلفية ذلك"، مشيرا الى ان "محافظ نينوى نوفل العاكوب طالب بنقل المدير الى قضاء البعاج، الا ان وزارة التربية تنتظر نتائج التحقيق معه".

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحافظ نينوى نوفل العاكوب وهو "يوبخ" مدير احد المدارس في المحافظة على خلفية ضربه للطلاب، فيما اكد المحافظ ان على المدير ان يستقدم ولي امر الطالب المسيء وتبليغه بتصرفات ابنه.

