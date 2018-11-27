دولة القانون يكشف عن المرشح الوحيد للتعليم ويؤكد: الجبوري الاوفر حظا للدفاع

الخليج 365/ بغداداكد المتحدث باسم كتلة دولة القانون البرلمانية بهاء الدين النوري، الثلاثاء، ان قصي السهيل هو المرشح الوحيد لحقيبة وزارة التعليم وفالح الفياض هو مرشح رئيس الوزراء لحقيبة الداخلية، فيما رجح ان يكون سليم الجبوري هو الاوفر حظا لشغل حقيبة الدفاع.

وقال النوري في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سياتي بما تبقى من كابينته الوزارية كاملة بعد استكمال الحوارات مع الكتل السياسية"، مبينا ان "هنالك ست وزارات حسمت بشكل نهائي، اما وزارتي الدفاع والداخلية مازالت الصورة لم تكتمل لهما".



واضاف النوري ان "وزارة التعليم العالي تم حسمها ومرشحنا الوحيد لها هو قصي السهيل كما ان فالح الفياض تم ترشيحه مع عدة اسماء لوزارة الداخلية بحسب الاتفاق الذي حصل سابقا بتقديم عدة اسماء لكل وزارة وتم اختياره كمرشح وحيد من قبل رئيس الوزراء من بين الاسماء التي قدمت"، لافتا الى ان "وزارة الدفاع طرحت عليها ايضا عدة اسماء بعضها قيادات عسكرية ذات خبرة وكفاءة ميدانية، اضافة الى اسماء اخرى سياسية من بينها سليم الجبوري الذي نعتقد بحسب المعطيات التي لدينا انه الاوفر حظا لشغل المنصب".

واكد النوري ان "الوزارات ينبغي ان تحسم وان لاتبقى اي وزارة تدار بالوكالة"، موضحا ان "الاتفاقات قابلة للتغيير بأي لحظة ولم يتم الاتفاق بشكل نهائي وبحال عدم حسم الخيارات فان عبد المهدي قد ياتي باسماء المرشحين ويطرحهم على البرلمان ويترك لهم حرية الاختيار".

وقررت رئاسة مجلس النواب تاجيل جلسة التصويت على مرشحي الوزارات الثمان المتبقية من كابينة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

