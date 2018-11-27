مجلس كركوك يدعو للتحقيق بحريق القيصرية لمنع التأويلات التي تثير المشاكل

الخليج 365/ كركوكدعا مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، إلى فتح تحقيق "شفاف" للوقوف على ملابسات حريق سوق القيصرية في المحافظة، مؤكداً سعيه لتخفيف الأضرار التي لحقت بممتلكات وأموال أصحاب المحال في السوق.

وقالت رئاسة المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بقلوب ملؤها الحزن والأسى وصدمة كبيرة أفاق أهالي مدينتنا العزيزة على خبر صادم ومحزن باحتراق سوق القيصرية، هذا السوق الذي يعد احدى اعرق اسواقنا وتراثنا والذي يحمل بين ثناياه وجدرانه ذكريات لجميع ابناء كركوك لما يمثله هذا السوق من رمز للتآخي والتعايش بين مكونات كركوك على مر السنين ومصدر رزق لمئات العوائل".



وأضافت الرئاسة، "اننا في مجلس محافظة كركوك نؤكد وقوفنا إلى جانب ابنائنا من أصحاب المحال التجارية في سوق القيصرية وسنسعى جاهداً من أجل التخفيف عن الأضرار الكبيرة التي لحقت بممتلكات واموال اصحاب المحال والسعي الجاد من اجل تعويضهم على الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها واعادة رونق هذا السوق الى سابق عهده، ومن هنا ندعو كافة الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية بالتدخل العاجل والسريع والوقوف معنا في هذه المحنة العصيبة".

ودعت رئاسة مجلس كركوك السلطات الامنية، إلى "فتح تحقيق شفاف للوقوف على ملابسات الحادثة بغية عدم فسح المجال لاستغلال هذه المسألة من قبل بعض الجهات والذهاب إلى تأويلات من شأنها إثارة المشاكل وخلق الفتن داخل مدينتنا الغالية".

