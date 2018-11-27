نائب يرحب بموقف الصدر بشأن وزيري الداخلية والدفاع

الخليج 365/ بغداد
رحب القيادي في تحالف المحور الوطني محمد الكربولي، الثلاثاء، بموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص وزيري الداخلية والدفاع في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال الكربولي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "أسعدنا موقف الزعيم الصدر المطابق لمطالبنا بشأن استيزار شخصيات مهنية مستقلة لوزارة الدفاع والداخلية من الفرسان الذين شهدت لهم ساحات المعارك بالمهنية وهم يقدمون الوطن على أي انتماء طائفي أو حزبي".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه "لن يرضى" بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل، داعياً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزيري الداخلية والدفاع، وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة "العظماء" الذين حرروا الأراضي من "داعش" وبدون تدخل أية كتلة أو حزب أو جهة.
رحب القيادي في تحالف المحور الوطني محمد الكربولي، الثلاثاء، بموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص وزيري الداخلية والدفاع في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقال الكربولي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "أسعدنا موقف الزعيم الصدر المطابق لمطالبنا بشأن استيزار شخصيات مهنية مستقلة لوزارة الدفاع والداخلية من الفرسان الذين شهدت لهم ساحات المعارك بالمهنية وهم يقدمون الوطن على أي انتماء طائفي أو حزبي".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أكد، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أنه "لن يرضى" بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل، داعياً رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزيري الداخلية والدفاع، وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة "العظماء" الذين حرروا الأراضي من "داعش" وبدون تدخل أية كتلة أو حزب أو جهة.
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