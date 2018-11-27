بالفيديو: الشرقاط تغرق وفرق الجيش تباشر بإنقاذ العوائل

مع بزوغ الفجر، أفاقت العوائل في قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين، على موجة عالية من سيول الامطار التي تحولت الى فيضانات، مشابهة لتلك التي أغرقت مخيمات النازحين في حمام العليل، قبلها بساعات، وقطعت الشوارع في محافظة نينوى.

وبينما ناشد مجلس محافظة محافظة صلاح الدين، الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية بالاسراع لانقاذ قرى قضاء الشرقاط التي جرفتها سيول الامطار، فان الكوادر الفنية في قطعات الجيش العراقي المتواجدة في الشرقاط باشرت، ومنذ ساعات الصباح الاولى، بعمليات انقاذ العوائل العالقة في مناطق الخضرانية والحوري التابعة للقضاء.



وخلال ذلك، وجه محافظ صلاح الدين عمار جبر بإرسال ألف سلة غذائية الى منطقة الحورية التي وصفها بالمنكوبة.

وقبل ذلك، فان غزارة الامطار في نينوى تسببت بغرق مخيم حمام العليل للنازحين في مدينة الموصل، بالاضافة الى معظم الاحياء المنخفضة في الجانبين الايمن والايسر، فضلا عن غلق عدة طرق رئيسة منها الطريق المؤدي الى قضاء تلعفر، حيث استنفرت كوادر مديرية المجاري قبل ان تلتحق بها القوات العسكرية الساندة.

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