التربية تسمح لطلبة الخارجي باداء الامتحان لكلا الفرعين الاحيائي والتطبيقي

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن السماح لطلبة الخارجي باداء الامتحان لكلا الفرعين الاحيائي والتطبيقي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، ان "المديرية العامة للتقويم والامتحانات قد وجهت اعماماً للمديريات العامة للتربية في المحافظات كافة ينص على السماح لجميع طلبة الدراسة الخارجية للفرع العلمي سواء كانوا من الراسبين والناجحين بإداء الامتحان بفرع مغاير (الإحياء أو التطبيقي) للعام الحالي 2018 – 2019".



واضافت ان "ذلك جاء بعد موافقة الوزير بالوكالة عليها"، داعية جميع الطلاب الى "الجد في اكمال مسيرتهم التربوية لتقديم الخدمة للعراق".