جنايات ديالى: المؤبد لمدان بالانتماء لحزب البعث المنحل

الخليج 365/ بغدادأصدرت محكمة جنايات ديالى، الثلاثاء، حكماً بالسجن المؤبد لمدان بالانتماء للجناح العسكري لحزب البعث المنحل بعد العام 2003 وشارك في اجتماعات لاعادة تنظيمات الحزب المحظور في مدينة بعقوبة.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهيئة الثانية لمحكمة جنايات ديالى نظرت دعوى مدان اعترف بانتمائه الى تنظيمات حزب البعث المنحل الجناح العسكري بعد العام 2003 وشارك في اجتماعات تهدف الى اعادة التنظيمات البعثية في مدينة بعقوبة".



وأضاف البيان، أن "المدان اعترف بالاتصال بالضباط السابقين في الجيش العراقي السابق بهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلاد وقلب نظام الحكم الديمقراطي والدستوري وبوسائل غير مشروعة وبأعمال إرهابية"، لافتاً الى ان "المحكمة أصدرت حكمها بالسجن المؤبد استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 3 من قانون مكافحة الإرهاب".