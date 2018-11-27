بالفيديو: في النجف ترحيب بقرار مجلس القضاء الخاص بالدكة العشائرية

إلقاء القبض على أربعة متهمين بتنفيذ الدكة العشائرية وانخفاض مستوى الجريمة هو أول ثمار تطبيق هذا القرار بحسب وزارة الداخلية التي عقدت مؤتمرا مع شيوخ العشائر في النجف التماسًا لتعاونهم في تطبيقه .

في هذا السياق، قال متعب الشمري، مدير شؤون العشائر بوزارة الداخلية: "من بغداد من صدور القرار ولحد الان طبق في عده محافظات وخاصة بغداد حالتين تم القاء القبض على اشخاص استخدموا الدكة العشائرية واودعوا التوقيف وكذلك طبق على محافظة البصرة حالتين أيضا الدكة العشائرية تستخدمها عناصر خارجة عن القانون فمن حصلت هاي بالمحافظات صدر هذا القرار وانخفضت الجريمة انخفاض سريع". (كلام محكي)



شيوخ عشائر أيّدوا قرار تجريم الدكة العشائرية إلا انهم طالبوا في الوقت ذاته بتطبيق القانون على الجميع دون محاباة .

من جهته، قال جاسم محمد العادلي، شيخ عشيرة : "لا اضربة جيلة ولا اكاومة ولا اكتب على بابه انا من اريد حكي اروح للدولة كون تنطيني حكي مو يتعاونون وياه بالمركز ويهملون شكيتي اريد القانون مال الدولة يتفعل على هاي الناس المعتدية خاطر انا اكل لكرايبي لاتدكونو لا تكاومون". (كلام محكي)

ويرى مراقبون ان حالة غياب القانون التي قد تسود مجتمعا ما تطفو به بالمقابل هكذا ظواهر قبلية يلجأ لها الفرد لنيل حقه او حماية نفسه من الاعتداء .

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