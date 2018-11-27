بالصور.. ما خلفه حريق القيصرية في كركوك

الخليج 365/ كركوكتمكنت فرق الدفاع المدني، فجر اليوم الثلاثاء، من اخماد الحريق الكبير الذي اندلع في سوق القيصرية بمحافظة كركوك.

وبحسب ما اكده مصدر امني فأن "الحريق ادى الى الحاق خسائر مادية كبيرة في عدد من المحال التجارية، دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق".

من جانبه، وجه محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري بـ"رفع الأنقاض وتشكل لجنة للتحقيق"، مشيرا الى "اننا نعمل على دراسة عددا من المقترحات لانصاف المتضررين وضمان تخفيف أعباء الحريق عليهم".





