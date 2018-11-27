الصدر يغرد بشأن المرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع ويقدم مقترحا لعبد المهدي

الخليج 365/ بغداداكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، انه لن يرضى بوزيري الدفاع والداخلية غير مستقلين، فيما قدم مقترحا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن اكمال الكابينة الوزارية.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر، وتابعتها الخليج 365، "ياقومي مالي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى المحاصصة والفساد، ويا قومي مالي ادعوكم الى عزة وكرامة الوطن وتدعونني الى بيع البلاد، ويا قومي ما اردت الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله وبالشعب، ويا قومي ان ماكنة المحاصصة والرافضين لـ(المجرب لا يجرب) صاروا متحدين فيما بينهم لاعادة الوجوه الكالحة والفاسدة"، مبينا ان "هذا مالم ترتضيه المرجعية بل ورفضه الشعب رفضا قاطعا".



واضاف الصدر "ياقومي لست سببا في تاخير اتمام تشكيل الحكومة، بل انني سبب في تاخير مخططاتهم"، داعيا الى "عدم السماع لهم او الاصغاء".

واكد الصدر "لن ارضى بوزير دفاع او داخلية غير مستقل"، مشيرا الى ان "ذلك سيحفظ العراق واستقلاله وعزته ولجعل العراق ذا قرار مستقل ومن داخل الحدود لا خارجها".

وتابع الصدر "اقترح على رئيس مجلس الوزراء الاسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزيري (الداخلية والدفاع)، وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة العظماء الذين حرروا الاراضي المغتصبة من ايادي داعش الاثيمة وبدون تدخل اي كتلة او حزب او جهة مطلقا"، لافتا الى ان "جيراننا اصدقاؤنا لا اسيادنا".

واكد النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار جاسم البخاتي، امس الاثنين، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي رفع الكارت الاحمر بوجه الكتل السياسية لحسم موقفها من مرشحي الوزارات الامنية، فيما اشار الى ان هنالك ثمانية مرشحين لوزارة الدفاع ومنافس ل‍فالح الفياض على الداخلية.

