الجبهة التركمانية تعلق على حريق قيصرية كركوك

الخليج 365/ بغداداعتبرت الجبهة التركمانية، الثلاثاء، حريق سوق قيصرية كركوك "سهم من السهام" التي تستهدف محو الوجود التركماني في المحافظة، مؤكدةً أن التركمان لن يتركوا مدنهم وتجارتهم وتراثهم رغم استهدافهم "بشتى الوسائل منذ أكثر من قرن".

وقال نائب رئيس الجبهة حسن توران في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "حريق قيصرية كركوك انما هو سهم من السهام التي تستهدف محو الوجود القومي التركماني في كركوك من خلال استهداف حضارته واثاراه واقتصاده".



وأضاف توران، أن "مثل هذه الامور لن تجعلنا نترك مدننا وتجارتنا وتراثنا رغم استهداف الشعب التركماني النبيل بشتى الوسائل منذ حوالي اكثر من قرن كامل من الزمان".

وتابع، أن "احتراق هذا الصرح المعماري الفريد والمتميز من نوعه يدعونا إلى أن نكون أكثر حذراً ويقظة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال في مناطق أخرى"، داعيا الجهات المختصة المحلية والاتحادية إلى "ايلاء هذا الامر المزيد من الاهمية واخذه على محمل الجد والمسؤولية وسرعة تعويض اصحاب المحلات بشكل عادل واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على المواطنين وممتلكانهم والاثار والتراث سواء في مدينة كركوك او المناطق الاخرى".

يشار إلى أن حريقاً اندلع، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، داخل سوق القيصيرية في محافظة كركوك.