الانواء: امطار وحالوب وزوابع رعدية ابتداء من الجمعة المقبلة

الخليج 365/ بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، تساقط امطار وحالوب متوسطة الشدة مع زوابع رعدية في كافة المحافظات وابتداء من الجمعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منها ان "الطقس سيكون يوم الجمعة في المنطقة الوسطى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة مع حدوث زوابع رعدية وفرصة لتساقط حالوب فيما تكون درجات حرارة مقاربة ليوم الخميس"، مبينة ان "الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة لمتوسطة الشدة وتشتد ليلا مع حدوث زوابع رعدية وفرصة لتساقط حالوب فيما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق".



واضافت ان "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائم جزئي الى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية احيانا في اقسامها الغربية، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق".

طقس يوم السبت



واكدت الهيئة ان "الطقس ليوم السبت سيكون في المنطقة الوسطى من البلاد غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة مع حدوث زوابع رعدية وفرصة لتساقط حالوب، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مع تساقط امطار غزيرة وحدوث زوابع رعدية وفرصة لتساقط حالوب"، مشيرة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا".

يذكر ان البلاد تعرضت خلال الأسبوع الماضي الى تساقط امطار غزيرة ادت الى وفاة عدد من المواطنين نتيجة السيول التي حدثت في بعض المناطق من البلاد.

