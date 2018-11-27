علاوي يتحدث عن الجيل الثاني لـ"داعش" ويؤكد: النازحون قنبلة موقوتة عرضة للتجنيد

الخليج 365/ بغدادحذر رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الثلاثاء، من الجيل الثاني لـ"داعش"، فيما اكد ان النازحين هم عرضة لتجنيد التنظيم.

وقال علاوي في مقابلة مع صحيفة الحياة اللندنية وتابعته الخليج 365، ان "العراق انتصر على داعش في صفحة من صفحات المعارك ضده، وهي الصفحة العسكرية، لكن لا يزال موجوداً في ثنايا المجتمع العراقي بسبب سياسات التهميش والإقصاء والتعامل السلبي مع أطراف"، مبينا "انني دعوت إلى استثمار الانتصار العسكري على داعش وإنهاء إمساكه بالأرض العراقية، لنحقق وحدة الشعب العراقي ولتحصينه ضد الطرف".



واضاف "عندما يكون هناك ما يقارب مليوني نازح عراقي في معسكرات النزوح، ولا يقل عن 3 ملايين لاجئ خارج العراق، وعندما يكون هناك رفض لعودة بعض النازحين إلى وطنهم مثل منطقة جرف الصخر وغيرها، التي هي حزام بغداد، حينها سيكون هذا المكافأة التي نعطيها لداعش وبقاياه"، موضحا ان "هؤلاء النازحين هم قنبلة موقوتة وعرضة للتجنيد من قبل المتطرفين".

وتابع ان "الجيل الثاني من داعش يعود إلى تكتيكات القاعدة نفسها، بالضرب والاختفاء وليس الإمساك بالأرض"، لافتا الى ان "ذلك هو خوف كبير وجدته عند الدول أيضاً وكان موضوع نقاش مع وفد روسي زار العراق أخيراً، ومع وفد أميركي زار العراق أيضاً، بأن الشكل التالي من الإرهاب لن يكون عبر الإمساك بالأرض، وإنما الكر والفر وإلحاق أضرار كبيرة بالمجتمعات والحكومة الضعيفة التي يستهدفها هذا الإرهاب".

وحذر نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، في وقت سابق، من توسع تنظيم "داعش" ما لم يتم وضع إستراتيجية من محورين لمحاربته، داعياً إلى استمرار دول العالم بتقديم المساعدة السياسية والعسكرية للعراق في حربه ضد "الإرهاب".

