نصيف: عبد المهدي لن يقدم انجازا بمكافحة الفساد اذا لم يقدم على هذه الخطوة

الخليج 365/ بغدادطالبت النائبة عالية نصيف، الثلاثاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتخلص من حلقات الفساد التي مازالت تتوارث الحاشية المهيمنة على تعيينات الدرجات الخاصة، مبينة انه في حال عدم القيام بذلك فانه لن يقدم انجازا بمكافحة الفساد.

وقالت نصيف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان انه "يتوجب على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التخلص من بعض حلقات الفساد التي ماتزال تسيطر على تعيينات الدرجات الخاصة وإبرام العقود وتهيمن على لجان رئاسة الوزراء".



وأضافت نصيف "اذا لم ينفذ عبد المهدي هذه الصولة ويقضي على بؤرهم وأذرعهم سوف لن يقدم انجازا في مكافحة الفساد"، مشيرة الى انه "بذلك تضيع اربع سنوات اضافية من عمر العراق".

وأكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، في 14 ايلول 2018، أن كافة التعيينات والتكليفات الصادرة من قبل الحكومة الحالية خلال فترة تصريف الأعمال فاقدة الشرعية وغير قانونية، محذرة من إدخال ملف تعيينات الدرجات الخاصة في الملف السياسي.

