المرور تعلن الاتفاق على دوام اربع كليات خمسة ايام بدءا من السبت

الخليج 365/ بغداداعلنت مديرية المرور، الاثنين، عن الاتفاق على ان يكون دوام اربع كليات، خمسة ايام بدءا من السبت وحتى الاربعاء.

وقال مدير السيطرة والمخابرة في المديرية العميد حيدر رشيد القصاب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "بتوجيه من مدير عام مرور بغداد تم الاتفاق على ان يكون الدوام الرسمي في كليات الاداب والعلوم الاسلامية وكلية التربية ابن الرشد وكلية العلوم السياسية، من يوم السبت الى الاربعاء".



واضاف انه " سيتم تغيير ساعات بدء ونهاية الدوام الرسمي".