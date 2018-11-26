ذي قار تشكل 21 لجنة طوارئ في كل الاقضية والنواحي لتجاوز اثار الامطار

الخليج 365/ بغداداعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، تشكيل 21 لجنة طوارئ خدمية في الاقضية والنواحي لتجاوز اثار الموجة المطرية الاخيرة، موكدا ان اللجان ستعمل على تقييم الاضرار وايجاد الحلول لها.

وقال الناصري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الحكومة المحلية ومنذ بداية الموجة المطرية وبهدف النهوض بواقع الخدمات ومعالجة حالات الخلل وجهت بتشكيل 21 لجنة طوارئ في الاقضية والنواحي يرآسها المعاونين والمستشارين بالتعاون مع مدراء الدوائر الخدمية المختلفة".



واضاف الناصري، أنه "تم تشكيل لجنتين للطوارئ في صوبي الشامية والجزيرة في الناصرية بسبب الكثافة السكانية العالية للمنطقتين وهنالك تعاون جيد من قبل المواطنين ونعمل على ايجاد حلول سريعة لتجاوز اثار الموجة المطرية الاخيرة وضمن الامكانات المتاحة".