تمديد ساعات العمل وتعزيز جوازات البصرة بكوادر لامتصاص زخم المراجعين

الخليج 365/ البصرةأعلنت مديرية الجوازات العامة، الاثنين، أن فريقاً من الضباط جاء من بغداد الى البصرة لدعم العاملين في دائرة جوازات المحافظة، كما تم تمديد ساعات العمل حتى الثامنة ليلاً لامتصاص زخم المراجعين.

وقال مدير شؤون الجوازات العميد أحمد عبد الستار في حديث لــ الخليج 365، إن "عدداً من ضباط الجوازات وصلوا من بغداد وباشروا بالعمل بشكل مؤقت في جوازات البصرة لتعزيز الكادر الموجود فيها"، مبيناً أن "دائرة الجوازات في البصرة أصبحت تعمل حتى الساعة الثامنة ليلاً لحين معالجة حالة الزخم الشديد".



ولفت عبد الستار المتواجد أيضاً في المحافظة الى أن "العمل يجري حالياً بانسيابية لانجاز أكبر عدد من الجوازات بأقل وقت ممكن، وقد تم إصدار أكثر من 165 ألف جواز خلال العام الحالي في البصرة، ومن المتوقع أن يصل العدد الى 200 ألف جواز عند نهاية العام الحالي، في حين تم خلال العام الماضي 2017 اصدار 87 ألف جواز في المحافظة"، مضيفاً أن "البصرة بحاجة الى افتتاح مكتبين إضافيين للجوازات لمعالجة حالة الزخم بشكل جذري، وننتظر من الحكومة المحلية توفير بعض المستلزمات التي وعدتنا بها لافتتاح المكتبين".

يذكر أن معاملة اصدار جواز السفر في البصرة كانت تستغرق عادة فترة تتراوح من شهرين الى ثلاثة أشهر، وهذه الفترة الطويلة لا تعفي المراجع من الانتظار لساعات داخل الدائرة لإتمام اجراءات تسجيل البصمة والاستلام، في حين بإمكان المراجع أن يحصل على جواز سفره الجديد خلال ساعات مقابل 250 ألف دينار، وهو اجراء جديد أثار امتعاض أهالي المحافظة، والذين تظاهر العشرات منهم يوم أمس قرب دائرة الجوازات للمطالبة بإصلاح الدائرة وتقويم عملها بما يضمن انجاز معاملات المواطنين خلال اسبوع دون تعقيدات.

