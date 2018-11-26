بالفيديو: لهذه الأسباب تم تأجيل فتح المنطقة الخضراء في بغداد

تأجيل ليومين أو ثلاثة ايام، هذا ما باتت تتحدث به الجهات الامنية والخدمية المسؤولة عن فتح المنطقة الخضراء التي كانت من المفترض ان تفتح يوم الاحد، الا ان بعض العوائق الطبيعية والترميمات حالت دون ذلك.

ويصف مواطنون هذه الخطوة بالجيدة، على اعتبار انها ستخفف من وطأة الزحام الذي بات يخنق المواطن البغدادي، املين بأن يتم تطبيقها فعليا، والا تكون مجرد وعود كسابقاتها.

وترافق هذا الامر اعمال صيانة لنفق الزيتون الممتد من منطقة كرادة مريم وصولا لمنطقة الحارثية، اما الشوارع التي من المؤمل افتتاحها فهي الطريق الممتد من ساحة دمشق باتجاه الجسر، بالاضافة لفتح المخارج المؤدية الى ساحة الجندي المجهول القريبة من النفق ذاته.



يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.