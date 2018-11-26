وزير الاتصالات يكشف عن إصداره قراراً بعدم قطع الانترنت "تحت أي ظرف"

الخليج 365/ بغدادكشف وزير الاتصالات نعيم الربيعي للسفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان، اليوم الاثنين، عن إصداره قراراً يقضي بعدم قطع خدمة الانترنت "تحت أي ظرف"، فيما وجه سيليمان دعوة إلى الربيعي لحضور مؤتمر سيعقد في السفارة الأميركية مع وفد يمثل غرفة التجارة الأميركية الشهر المقبل.

وقالت وزارة الاتصالات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الاتصالات نعيم ثجيل يسر الربيعي استقبل، اليوم الاثنين، السفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات، وأهمية التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطويرها في مجالات الاتصالات والخدمات المعلوماتية".



ولفت الربيعي، بحسب البيان، إلى "أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، ومنها توفير بيئة الكترونية تسهم وتشجع الشركات العالمية بشكل عام والأميركية بشكل خاص على دخول السوق العراقية، سواء بالاستثمار أو بالأعمال التجارية الأخرى، حيث تعتمد هذه البيئة على عوامل رئيسية في أنشطة المفاصل الحكومية المعنية وتوفير الخدمات للقطاع الخاص وضمان بيئة سهلة لعمل الشركات الاجنبية إلى جانب توفير وإطلاق خدمات التوقيع الالكتروني بالمفتاح المحلي والعالمي، مع ضرورة توفير الحزم الشبكية المطلوبة من القطاع الخاص".

وأضاف الربيعي، أن "هناك مشاريع استثمارية قيد التنفيذ وأخرى مستقبلية، ومن بينها إنشاء قمر صناعي لتقديم خدمات الاتصال والمعلوماتية والنقل التلفزيوني وإيجاد بوابات النفاذ الدولية للانترنت، بالإضافة إلى تنمية وتطوير النشاط البريدي وإنشاء مركز بيانات وطني يعمل على إيجاد حماية أمنية وخزن البيانات الحكومية".

وأوضح، أن المرحلة الثانية من المشروع الوطني تُعنى بـ"تطوير شبكات الFTTH (الكابل الضوئي) بسعة اربعة ملايين مشترك تغطي جميع محافظات العراق ومشروع النقل البريدي بالشراكة مع القطاع الخاص لنقل البريد باحدث تكنولوجيا المعلومات وبألية آمنة وموثوقة لتبادل البيانات الى جانب مشروع المراقبة الالكترونية الذكية".

من جانبه، وجه سيليمان "الدعوة إلى وزير الاتصالات للحضور والمشاركة في المؤتمر الذي سيعقد في السفارة الأميركية مع وفد يمثل غرفة التجارة الأميركية خلال الشهر المقبل"، مبيناً أن "هناك رغبة، واهتماماً من قبل الجانب الأميركي للاستثمار في بغداد".

وتابع سيليمان، "نتمنى أن تتجاوز وزارتكم الإجراءات التي اتخذت سابقاً في قطع خدمة الانترنت خلال فترة الامتحانات والأزمات لأنها تتسبب في تأثيرات سلبية، وخسارة في العمل التجاري أو الشركات العاملة أو بعض الإجراءات الروتينية التي تعرقل عمل تلك الشركات".

فيما لفت وزير الاتصالات، إلى "إصداره قراراً في بداية عمله بالوزارة يتضمن عدم قطع الانترنت تحت أي ظرف كان"، ماضياً إلى القول إن "على وزارة التربية والوزارات الأخرى أن تحمي حقوقها وأن لا ترمي الأعباء على وزارة الاتصالات".

