النائب الجبوري: لا وزراء مفروضين دون ان يكونوا اكفاء

اكد النائب احمد الجبوري، الاثنين، عدم القبول بـ"وزراء مفروضين" دون ان يكونوا على قدر من الكفاءة للمنصب.
وقال الجبوري في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الدورة البرلمانية الرابعة فضلها الله عن سابقاتها، فقد اكرمهم بموهبة النطق دون ان يقبلوا على انفسهم ان يكونوا كالببغاء يسمع ويردد".
واضاف الجبوري، "لا وزراء مفروضين دون ان يكونوا اكفاء يحفظوا هيبة هذه المؤسسة"، مشددا "كفى المتاجرة بارواح هذه الامة الشريفة والكريمة وكفى الاستهانة بخيمة العراق وسورها واضعافها لمصالح لا تريد للعراق الخير، راية العراق اولاً وكرامة شعبه خط احمر".
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