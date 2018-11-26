البرلمان يتفق مع المالية على تثبيت جميع عقود العاملين في الكهرباء

الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب، الاثنين، عن توصلها لاتفاق على تثبيت جميع الموظفين العاملين بصفة عقد في وزارة الكهرباء.

وقالت هيئة الرئاسة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "بعد بذل جهود استثنائية من من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب، وبالاتفاق مع وزارة المالية والمداولة مع وزارة الكهرباء، انتهت باتخاذ قرار ادراج تثبيت جميع الموظفين العاملين بصفة عقد في وزارة الكهرباء، ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٩".



واضافت ان "الدور الكبير الذي بذل من العاملين على مدى السنوات الماضية محل تقدير، ولإنصاف جهودهم وحثهم على تقديم الافضل للمستقبل وتحسين واقع الطاقة الكهربائية التي تشكل عَصّب الحياة في العراق".