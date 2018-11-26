الاتحاد الوطني الكردستاني: التخويل الممنوح لعبد المهدي لعبة سياسية ضخمة

عدم حسم وزارتي الداخلية والدفاع وتلميح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالاستقالة، يرى فيهما الاتحاد الوطني الكردستاني، خطورة على العملية السياسية، كشفت عن حقيقة التخويل الذي منح لعبد المهدي من قبل الكتل السياسية وخاصة سائرون والفتح والذي اتّضح انه سطحي وغامض.

عمر هذا التخويل أقصر مما كان متوقعا، إذ يقول النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بختيار شاويس، انه سرعان ما اتضح خلال اسبوعين أن ما أعطي من زخم لرئيس الوزراء لم يكن إلا لعبة سياسية ضخمة حيث عادت الكتل السياسية في أول اختبار لها الى عادتها القديمة وكل واحد منها يشترط تنفيذ مطالبه لدعم عبد المهدي.



تخويل لم يكن خطوة ستراتيجية بل تكتيكية، وتبين كذلك أنه لم يكن محاولة لتعزيز الموقع الوطني وتخليص البلاد من الدوامة السياسية والأزمة الاقتصادية والأوضاع المعقدة التي يعيش فيها، بقدر كونه محاولة لترسيخ موطئ قدم الحزب، بحسب شاويس الذي تساءل عن تلك السلطة التي لا يمكن لرئيس الوزراء فيها إكمال كابينته الوزارية بسبب وزير أو وزيرين بعد مرور أسابيع على منح الثقة لاربعة عشر وزيرا منها.

عدم توصل الكتل الى اتفاق واستفحال الخلافات بهذه الصورة، لا يشكل خطرا على عبد المهدي فحسب، وإنما في حالة اخفاقه واستقالته. فهذا يهدد مجمل العملية السياسية برمتها، كما يتفق عليه مراقبون مع شاويس، وهو الامر الذي سيحول بوصلة الجهود نحو الاعمار والاستثمار الى العودة مجددا للانهماك بجدل من هو صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر.

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