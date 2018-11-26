نائب: 28 مرشحا قدمت اسماؤهم للدفاع بينهم كرد وثلاث قيادات بمكافحة الارهاب

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن المحور الوطني فالح العيساوي، الاثنين، عن تقديم 28 اسم مرشح لحقيبة الدفاع الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي"، مبينا ان من بينها كرد وثلاث قيادات بجهاز مكافحة الارهاب.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، ان "جلسة يوم غد ستتضمن تمرير مرشح وزارة الدفاع بشكل مؤكد"، مرجحا ان "يتم تمرير المرشح الذي يقدمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد ان تم تخويله من نواب المكون لتقديم من يراه مناسبا لشغل المنصب".



واضاف ان "هنالك تسعة اسماء تم تقديمها من الحلبوسي بعد تخويله من 67 نائبا من المكون منها ثلاثة من قيادات جهاز مكافحة الارهاب وقسم من المكون السني والمكون الكردي"، لافتا الى انها "لاتعتمد على اساس مكون بل الكفاءة والخبرة".

وتابع العيساوي ان "هنالك اسماء اخرى قدمت من اياد علاوي منها سليم الجبوري وصلاح الجبوري وغيرها حيث وصل مجموع الاسماء التي قدمت بمجلها الى عبد المهدي 28 اسما وعليه اختيار احدها"، متوقعا ان "تكون الاولوية وتحصل الموافقة على الاسماء التي رشحها رئيس البرلمان".

واكد العيساوي ان "الوزارات الثمانية المتبقية سيقدمها جميعا عبد المهدي بجلسة الغد وهنالك توافق مكتمل على خمس وزارات منها وستمرر بدون مشاكل"، موضحا ان "الثلاثة المتبقية فنعتقد ان سيناريو ما حصل بجلسة التصويت على اختيار رئيس الجمهورية سيتكرر معها من خلال طرح اسماء اكثر من مرشح لكل منها وترك الخيار لاعضاء البرلمان لحسم مايرونه مناسبا".

واكد النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار جاسم البخاتي، اليوم الاثنين، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي رفع الكارت الاحمر بوجه الكتل السياسية لحسم موقفها من مرشحي الوزارات الامنية، فيما اشار الى ان هنالك ثمانية مرشحين لوزارة الدفاع ومنافس ل‍فالح الفياض على الداخلية.

فيما اعلنت كتلة المحور النيابية، انها لن تصوت على وزيري الدفاع والداخلية، عازية السبب الى عدم معرفتها بالاسماء حتى اللحظة.