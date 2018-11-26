نائب عن دولة القانون يرحب بـ"مبادرة" المحور الوطني بشأن وزارة الدفاع

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان السعداوي، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لعدم إلى إنهاء الجدل وحسم قضية استكمال الكابينة الوزارية، فيما رحب بـ"مبادرة" المحور الوطني بتشريح شخصيات "بعيدة عن المحاصصة المكوناتية" لتولي حقيبة الدفاع.

وقال السعداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "على الكتل السياسية العمل وفق مبدأ الشخص المناسب بالمكان المناسب والانتهاء من المحاصصة الحزبية والمكوناتية والتجاذبات السياسية"، مبيناً أن "مبادرة المحور الوطني بتقديم وزير للدفاع بعيداً عن المحاصصة المكوناتية هي مبادرة نرفع لها القبعة وهي خطوة حقيقية لبناء البلد بالشكل الصحيح".



وأضاف، أن "ما يخص وزارة الداخلية فان فالح الفياض هو الشخصية التي عليها توافقية أكثر حتى اللحظة رغم وجود بعض الاعتراضات والتي لا نريدها أن تبقى داخل الغرف المغلقة بل ينبغي أن تترجم داخل مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "طرح الأسماء داخل قبة البرلمان هو الأمر الصحيح ومن يحصل على العدد المطلوب من الأصوات فليمضي ومن لايحصل يتم استبداله بآخر بدل استمرار الجدل بلا نتائج".

وأكد السعداوي، على "ضرورة أن لا يبقى عبد المهدي متفرجا وأن يحسم أمره ويتحرك باتجاه تقديم الأسماء للبرلمان لإنهاء الجدل واستكمال كابينته الوزارية للانتقال إلى المرحلة المقبلة من تطبيق المنهاج الحكومي وفق المدد التي الزمت الحكومة نفسها بها".

وكان النائب عن المحور الوطني عبد الله الخربيط كشف، أمس الأحد (25 تشرين الثاني 2018)، عن ترشيح أسماء من خارج المكون السني لشغل حقيبة وزارة الدفاع من بينهم عبد الوهاب الساعدي وطالب شغاتي لإنهاء المحاصصة المكوناتية.

يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب أعلنت بجلستها التي عقدت أمس الأول السبت (24 تشرين الثاني 2018) أن جلستها المقبلة ستكون لاستكمال الكابينة الحكومية دون تحديد موعد لها.

وصوت مجلس النواب بجلسته التي عقدت، مساء يوم الأربعاء (24 تشرين الأول 2018) على منح الثقة إلى 14 وزيراً من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما تم تاجيل ثماني وزارات.

