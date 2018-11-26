المحور النيابية: لن نصوت على وزيري الدفاع والداخلية لعدم معرفة الاسماء حتى اللحظة

اعلنت كتلة المحور النيابية، الاثنين، انها لن تصوت على وزيري الدفاع والداخلية، عازية السبب الى عدم معرفتها بالاسماء حتى اللحظة.
وقال رئيس الكتلة احمد الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "كتلة المحور النيابية لن تصوت على وزيري الدفاع والداخلية، بسبب عدم معرفة الاسماء لحد هذه اللحظة".
واضاف "اننا نرفض سياسة الامر الواقع والاملاءات التي تمارسها بعض الجهات"، مشيرا الى ان "حقيبتي الدفاع والداخلية هي استحقاق وطني".
وشدد على ضرورة "تقديم شخصيات مهنية لوزارتي الدفاع والداخلية بعيدة عن الأحزاب السياسية".
واكد النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار جاسم البخاتي، اليوم الاثنين، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي رفع الكارت الاحمر بوجه الكتل السياسية لحسم موقفها من مرشحي الوزارات الامنية، فيما اشار الى ان هنالك ثمانية مرشحين لوزارة الدفاع ومنافس لفالح الفياض على الداخلية.
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