بالفيديو: الفاو والعزيزية يلتحقان بالمدن "الغارقة" جراء الامطار الغزيرة والسيول

التحق كل من قضاءي الفاو في البصرة والعزيزية في واسط بركب المدن المنكوبة بالسيول والامطار الغزيرة، إذ شهد الفاو المطل على الخليج هطول أمطار غزيرة، والفيضانات الناجمة عنها خلال الساعات الماضية تسببت بإغلاق عدد من الشوارع ومغادرة عشرات العوائل لمنازلها بسبب تسرب المياه اليها وكذلك قدوم السيول من جهة شط العرب، فيما كان المشهد مشابها في العزيزية.

ونتيجة لما شهدته واسط من حدوث اعاصير واقتلاع للاشجار وسقوط اعمدة كهربائية جراء العواصف، اعلنت وزارة الصحة عن وفاة ستة اشخاص في واسط، بينما تمكنت مؤخرا فرق الدفاع المدني من انقاذ عائلتين محاصرتين في البصرة.



وفي الوقت الذي أعلنت فيه كل من مديرية الدفاع المدني ووزارة الصحة عن استنفار كوادرهما في مختلف المحافظات التي تعرضت لتلك السيول والتي من المرجح ان تتعرض في وقت لاحق، استنفرت المفوضية العليا لحقوق الانسان هي الاخرى جهودها في المحافظات المنكوبة جراء السيول، وشكلت خلية أزمة أنسانية، فيما دعت رئيس الوزراء والمشرف على خلية الازمة المدنية عادل عبد المهدي لتكثيف الجهد الوطني لتدارك آثار الازمة وتوفير مناطق أخلاء مركزية بديلة لايواء المتضررين من السيول.

هذا وسجّلت كل من الفاو والعزيزية في محافظتي البصرة وواسط مراتب عليا في جدول كميات الامطار العالمي خلال الاربعة والعشرين ساعة، واحتلتا مواقع متقدمة في جدول يضم خمس عشرة مدينة من مختلف دول العالم.

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