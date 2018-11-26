الهلال الأحمر العراقي يرسل مساعدات إغاثية لمواجهة ازمة السيول في صلاح الدين

الخليج 365/ بغدادأعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، الاثنين، عن إرسال تعزيزات إغاثية تتضمن مساعدات غذائية وإغاثية وصحية تكفي 2000 عائلة بالمناطق المتضررة من السيول في محافظة صلاح الدين.

وقالت الجمعية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الهلال الأحمر العراقي قام بإرسال مساعدات غذائية وإغاثية وصحية تكفي 2000 عائلة إلى محافظة صلاح الدين لتعزيز الأمن الغذائي للمناطق المتضررة جراء السيول".



وأضاف البيان، أن "فرق الهلال الأحمر في صلاح الدين قامت بشن حملات تنظيف منازل العوائل التي اجتاحتها السيول وقامت بتنظيف أكثر من 100 منزل بمشاركة اكثر من 50 متطوعاً".

وأشار البيان، إلى وتابع، أن "قيام الجمعية بإرسال كوادر طبية لغرض تقديم الخدمات الطبية والاستشارية والصحية للعوائل في المناطق المتضررة مجهزة بالادوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن ارسال عدد من سيارات الاسعاف الاولي لنقل الحالات الطارئة الى اقرب مركز صحي".

وفي السياق ذاته، تابع البيان أن "فرق الهلال الأحمر العراقي في الكوت استنفرت كوادرها لتقديم الدعم والاسناد للعوائل التي اجتاحت مناطقها السيول"، لافتةً إلى أن "الجمعية قامت بإرسال تعزيزات غذائية واغاثية لتقديم العدم الغذائي والاغاثي في المناطق المتضررة".

