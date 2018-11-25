عبد المهدي يوفد فريقا الى واسط للاطلاع الميداني على واقع السيول بالمحافظة

الخليج 365/ بغداداوفد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، فريقا من خلية ادارة الأزمات المدنية إلى محافظة واسط للاطلاع الميداني على واقع المحافظة وتحديد احتياجات المواطنين والاشراف المباشر على تقديم كافة التسهيلات الفورية.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اوفد فريقا من خلية ادارة الأزمات المدنية إلى محافظة واسط للاطلاع الميداني على واقع المحافظة وتحديد احتياجات المواطنين والاشراف المباشر على تقديم كافة التسهيلات الفورية للمحافظة وللمؤسسات للقيام باعمالها بعد موجة السيول والامطار التي ضربت المحافظة".



وأضاف المكتب، أن "رئيس الوزراء وجه بتقديم التعازي والمواساة لذوي ضحايا الفيضانات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيف معاناتهم"، لافتا الى أنه " تم التأكيد على ابقاء الوضع العام تحت السيطرة، حيث يتم تصريف السيول في وادي گلال بدرة ووادي ترساق إلى هور الشويجة".

وتابع، أن "رئيس الوزراء يتابع شخصيا موجة السيول التي وصلت الى محافظة المثنى، ووجه بتقديم كل الدعم الذي تحتاجه المحافظة واستنفار كافة الجهود، مع وصول تأكيدات من الفرق الميدانية بعدم وجود خسائر بشرية او مادية تذكر في المحافظة".

وكانت وزارة الموارد المائية حذرت، الجمعة الماضية، من تعرض محافظتي واسط وميسان الى موجة سيول، قبل أن تشهد المحافظة، اليومين الماضيين، موجه كبيرة من السيول في قرية بدرة، فيما ساهمت الطائرات باجلاء المواطنين المحاصرين نتيجة تلك السيول.

