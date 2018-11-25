الاعلام الرقمي: سياسيون يستخدمون طرقا غير قانونية لزيادة تفاعل حسابهم على تويتر

الخليج 365/ بغدادكشف مركز الاعلام الرقمي، الاحد، عن وجود سياسيين معروفين في العراق منهم زعماء يستخدمون برامج غير قانونية وحسابات وهمية لغرض اعادة نشر تغريداتهم والتفاعل معها، وبالتالي زيادة عدد الاعجابات والردود على هذه التغريدات.

وأضاف المركز، أن "فريق الرصد والتحليل في مركز الاعلام الرقمي قام بعمليات رصد مكثفة ومركزّة لعدة اسابيع استهدفت حسابات السياسيين العراقيين المؤثرين على منصة تويتر، ووجد ان عددا منهم يستخدم بوتات وحسابات وهمية لزيادة التفاعل مع التغريدات وعلى نحو مُوحد يكشف عن وجود خطة منظمة وواضحة للتعامل مع التغريدات".



واشار المركز الى أن "هذه الطرق غير القانونية تتعارض مع قواعد الاستخدام الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي، والهدف الاساسي منها هو ايهام المتابعين والرأي العام بوجود جماهير ومؤيدين لهؤلاء السياسيين في هذه المنصة"، موصيا بـ"عدم التفاعل مع هذه الحسابات والابلاغ عن البوتات الوهمية غير القانونية".

ودعا مركز الاعلام الرقمي، "السياسيين ومكاتبهم المختصة بهذا الشأن ممن تورطوا في هذا الأمر المخالف لمعايير تويتر وباقي منصات التواصل الاجتماعي الى الابتعاد عن هذه المخالفات وعدم الاستمرار بمزاولتها، لانها تعد احد انواع الخداع والاستغفال بحق جماهير هذه الشخصيات ومتابعيهم".

