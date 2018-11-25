البرلمان ينفي تصريحا نسب لنائب رئيس المجلس تضمن ردا على تغريدة الصدر

الخليج 365/ بغدادنفت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، الاحد، تصريحا نسب لنائب رئيس المجلس بشير الحداد تضمن ردا على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "احدى الوكالات نقلت تصريحا منسوبا الى بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب تضمن ردا مزعوما على تغريدة سماحة السيد مقتدى الصدر بخصوص بيع وشراء بعض المناصب الوزارية".



واضافت الدائرة، أنه "في الوقت الذي تنفي الدائرة الاعلامية في مجلس النواب صحة التصريح المنسوب لنائب رئيس المجلس جملة وتفصيلا فأنها تؤكد على انه لم يدل بأي تصريح بهذا الخصوص للوكالة المذكورة او لغيرها وان ماتم نقله تصريح مختلق".