الحلبوسي يبحث مع وفد غرفة تجارة بغداد تفعيل قانون الاستثمار وانشاء قرية اقتصادية

الخليج 365/ بغدادبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، مع وفد غرفة تجارة بغداد تفعيل قانون الاستثمار وإنشاء قرية اقتصادية في المحافظة.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم، وفد غرفة تجارة بغداد برئاسة جعفر رسول الحمداني"، مبينا أن "الطرفين بحثا جملة قضايا تخص الشأن التجاري والسبل الكفيلة بتطويره وتوفير الإمكانات لنجاحه خدمة للاقتصاد الوطني".



وأضاف البيان، أن "اللقاء اكد أهمية تفعيل قانون الاستثمار وتعزيز الأمن الاقتصادي وبناء علاقات تجارية مع دول الجوار بما يضمن توفير بيئة جاذبة للاستثمار، فضلا عن الإسراع في تشريع قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية".

وأوضح، أن "الوفد الزائر طرح فكرة إنشاء قرية اقتصادية متكاملة إلى جانب مطار بغداد الدولي، تخصص لإقامة المستثمرين، من أجل تسهيل الإجراءات الخاصة بهم وتسريعها، إذ أشاد سيادته بالفكرة ووعد بدراستها".

