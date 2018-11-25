وزير الاتصالات: نسعى لايصال خدمة الانترنت بنوعية جيدة ورخيصة في الريف والمدينة

الخليج 365/ بغداداكد زير الاتصالات نعيم الربيعي، الاحد، على ان الوزارة تسعى لايصال خدمة الانترنت بنوعية جيدة ورخيصة للمواطنين في الريف والمدينة.، فيما اعلن تقديم اربعة من القوانين الى مجلس الوزراء.

وقال مكتب الوزير في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير الاتصالات استقبل اليوم وفد كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، واكد على اهمية الاتصالات في عمل المنظومة الامنية وحماية الامن العراقي من خلال (الامن الالكتروني) مع ضمان الحقوق والحرية الفكرية للمواطن".



وبحسب البيان، أعلن الربيعي عن "تقديم اربعة من القوانين الى مجلس الوزراء في وقت سابق، حيث أحيلت الى مجلس شورى الدولة ليتم عرضها على مجلس النواب للتشريع والتصويت عليها، وهي قوانين مهمة تتعلق بالجريمة الالكترونية".

واضاف الربيعي، ان "الوزارة تسعى الى ايصال خدمة الانترنت بنوعية جيدة ورخيصة لكل مواطن في الريف والمدينة، حيث بدأ العمل في المحافظات لتأهيل البنى التحتية ودراسة كل ماتحتاج اليه كل محافظة من خلال التنسيق بين البلديات والكهرباء والاتصالات".

وعن استراتيجية عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، اعلن الربيعي عن "خطة عمل قصيرة الأمد واخرى طويلة"، مشيراً الى ان "الوزارة انذرت الشركات المتعاقدة مع الوزراة لتحسين خدمة الانترنت وتخفيض اجور الاشتراك، والعمل على انجاز مشروع شبكة الكيبل الضوئي الواصلة الى المنزل، وتتضمن خدمات الهاتف والانترنت (FTTH)".

