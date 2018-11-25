الصحة: عدد ضحايا الامطار والسيول بالمحافظات وصل لـ21 من الوفيات و180 مصابا

الخليج 365/ بغداداعلنت وزارة الصحة، الاحد، ان عدد ضحايا الامطار والسيول بالمحافظات وصل لـ21 من الوفيات و180 مصابا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف بدر في بيان مقتضب تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "آخر حصيلة لضحايا الظروف الجوية من الامطار والسيول في المحافظات بلغت 21 من الوفيات و180 مصابا".

وأعلنت وزراة الصحة، قبل امس الجمعة (23 تشرين الثاني 2018) عن مصرع خمسة اشخاص بينهم طفل وامرأة في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين ومحافظة البصرة بسبب الامطار.



وشهدت عموم مناطق البلاد، منذ نحو اربعة ايام هطول امطار غزيرة، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض الشوارع، في حين اجتاحت سيول مائية قرى ومناطق في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.