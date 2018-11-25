بالوثيقة.. رئيس تحالف سائرون يطلب "رسميا" من عبد المهدي زيارة الموصل

الخليج 365/ بغدادوجه رئيس تحالف سائرون النائب حسن العاقولي، طلبا رسميا الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لغرض زيارة مدينة الموصل والاطلاع على واقعها و"الخطر المحدق بها".

ووفقا لكتاب رسمي موجه الى عبد المهدي، من قبل النائب العاقولي، وتنشر الخليج 365، نسخة منه، فأن كتلة تحالف سائرون تدعوكم لزيارة مدينة الموصل والاطلاع على واقعها الامني والاقتصادي وذلك لما تعانيه من خطر محدق.



واشار الى ان وفدا من التحالف زار الموصل واطلع على واقعها استجابة لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال، الثلاثاء (20 تشرين الثاني 2018)، في تغريدة له على "تويتر" تابعتها الخليج 365، "الموصل في خطر فخلايا الإرهاب تنشط وأيادي الفاسدين تنهش".

يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة حررت محافظة نينوى بالكامل من سيطرة تنظيم "داعش" أواخر شهر آب 2017.