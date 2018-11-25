تحقيق بعقوبة: تصدق اعترافات مزوّرة تنتحل صفة محامية لتروج معاملات ذوي قتلى الارهابيين

الخليج 365/ بغدادصدقت محكمة تحقيق بعقوبة، الاحد، اعترافات متهمة انتحلت صفة محامية وروجت معاملات تعويضية لذوي قتلى "الإرهابيين" في محافظة ديالى.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقت السومرية نيوزن نسخة منه، إن "محكمة تحقيق بعقوبة صدقت اعترافات متهمة تقوم بترويج معاملات لذوي قتلى الإرهاب من خلال التزوير واستحصال منحة ذوي الشهداء".

واشار البيان الى ان "المتهمة تقوم باستصدار شهادات وفاة مزورة من مستشفى الفلوجة التعليمي لارهابيين مقتولين وآخرين هاربين لتستحصل منحة لذويهم"، لافتا الى ان "المتهمة تملك هوية مزورة لنقابة المحاميين العراقيين صادرة منذ عام 2014 وقامت بتمشية المئات من معاملات التعويض".



واضاف ان "المتهمة اعترفت بقيامها بتزوير هوية نقابة المحامين واستخدام كافة الصلاحيات الممنوحة فيها من خلال مراجعة الدوائر الرسمية وترافعها امام عدد من المحاكم رغم حصولها على شهادة المتوسطة".

وتابع ان "اعترافاتها صدقت قضائيا وفقا لاحكام المادة 289 من قانون العقوبات، والمحكمة بصدد إحالتها على محكمة الموضوع لتنال جزاءها العادل".

