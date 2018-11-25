الإعلام الحكومي: إرسال مواد غذائية للمتضررين من السيول في صلاح الدين ونينوى

الخليج 365/ بغدادأعلنت خلية الإعلام الحكومي، الأحد، عن إرسال وزارة التجارة المواد الغذائية للمتضررين من السيول في محافظتي نينوى وصلاح الدين، مشيرةً إلى وضع خطط عاجلة لإيصال المواد الغذائية إلى المناطق المتضررة من السيول في محافظات ميسان وديالى وواسط.

وقال الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "شركات ودوائر وزارة التجارة نفذت حملة لإرسال المواد الغذائية الاساسية والماء الى العوائل المتضررة جراء الامطار والسيول التي اجتاحت مناطق في محافظتي صلاح الدين ونينوى خلال اليومين الماضين".



وأضاف البيان، أن "وزير التجارة محمد هاشم العاني يشرف على عمل خلية الازمة المتواجدة في الشرقاط واليات تجهيز المفردات الغذائية، فضلا عن مشاركة الجهد الفني والاداري في عملية انقاذ العوائل في مناطق السيول وايصالها الى مناطق امنة، وتجهيزها بكامل المفردات الغذائية والخبز الجاهز، وبالتنسيق مع الحكومة المحلية".

وتابع البيان، أن "وزارة التجارة أكدت تجهيز المناطق المتضررة بأكثر من الف كيس طحين وعشرة الاف قطعة خبز، كما جهزت ملاكات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قضاء الشرقاط باكثر من 734 كارتون من زيت الطعام و593 كيس سكر، وحصر العوائل وتجهيزها عبر وكلاء المواد الغذائية ضمن الرقعة الجغرافية".

وأشار إلى أن "شركات الوزارة شرعت بارسال قوافل محملة بكميات من الماء والخبز الجاهز، الى قضاء الشرقاط، بعد تشكيل العديد من الشركات لجان فرعية لتوفير الدعم اللازم للاهالي المتضررين".

ولفت البيان، إلى أن وزارة التجارة تتابع "تطورات السيول التي اجتاحت محافظات ميسان وديالى وواسط، ووضعت خطط عاجلة لايصال المواد الغذائية الى المناطق التي قد تتضرر من السيول والامطار الكثيفة التي هطلت على هذه المحافظات".

