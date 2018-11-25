العشرات من طلبة الأقسام الداخلية يتظاهرون في السليمانية

الخليج 365/ السليمانيةتظاهر العشرات من طلبة الأقسام الداخلية في السليمانية، الأحد، احتجاجاً على نقص الخدمات في الأقسام.

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من طلبة الأقسام الداخلية تظاهروا في شارع المحافظة في السليمانية.

وأضاف مراسلنا، أن التظاهرة تأتي احتجاجاً على نقص الخدمات في الأقسام، مبيناً التظاهرة تسببت بحدوث اختناقات مرورية.