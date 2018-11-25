أمانة بغداد: اعمال التنظيف ماتزال جارية داخل المنطقة الخضراء

الخليج 365/ بغدادأعلنت أمانة بغداد، الاحد، أن اعمال التنظيف ماتزال جارية داخل المنطقة الخضراء، مشيرة الى أن عمليات تنظيفها تستغرق بعض الوقت، فيما اعربت عن أملها بافتتاح المنطقة خلال اليومين المقبلين.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الامانة حكيم عبد الزهرة، لـ الخليج 365، "حتى الان ماتزال اعمال التنظيف داخل المنطقة الخضراء جارية من قبل كوادر الامانة"، مشيرا الى أن "الامر سيستغرق بعض الوقت".



وأوضح عبد الزهرة أن "المنطقة كانت مغلقة لخمسة عشر عاماً والنباتات والحشائش وصلت لمستويات عالية"، لافتا الى أن "أمر ليس بالهين".

واعرب عبد الزهرة عن امله "بأن يتم فتحها خلال اليومين او الثلاثة القادمة"، موضحا في الوقت نفسه ان "امر فتح المنطقة الخضراء مناط بالجهات الامنية وليس بامانة بغداد".

وكشفت مصادر مطلعة، في وقت سابق، ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعتزم فتح المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد أمام المواطنين اعتباراً من اليوم الأحد.

وذكرت ان حركة السير ستفتح امام المركبات في الطريق الممتد من ساحة دمشق باتجاه الجسر المعلق بالمنطقة الخضراء، بالاضافة الى فتح المخارج المؤدية الى ساحة الجندي المجهول القريبة من النفق الرابط بين كرادة مريم وساعة بغداد.

والمنطقة الخضراء، هو الاسم الشائع للحي "المحصن" الذي يضم مقار الحكومة والبرلمان ومقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية لدول أخرى وسط العاصمة العراقية بغداد، وتبلغ مساحتها تقريبا نحو 10كم²، وتعد أكثر المواقع العسكرية تحصنا.

