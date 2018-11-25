الدفاع المدني في البصرة يعلن انقاذ عائلتين محاصرتين بسيول الامطار

الخليج 365/ البصرةأعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد السبت، عن إنقاذ عائلتين مكونتين من تسعة أشخاص محاصرين جراء السيول في قضاء الفاو بمحافظة البصرة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بإشراف ميداني مباشر من قبل العقيد الكيمياوي تحسين علي ساري مدير دفاع مدني البصرة، توجهت الفرق في مركز الفاو الى منطقة الفداغية لوجود سيول من جراء ارتفاع مناسيب مياة شط العرب بسب الأمطار الغزيرة، حيث باشرت الفرق بإنقاذ عائلة مكونة من أربعة أشخاص، وعائلة أخرى مكونة من خمسة أشخاص وإخلائهم إلى أماكن آمنة".



وأضافت المديرية في بيانها، أن "فرق الانقاذ قامت ايضا برفع اعمدة الكهرباء من الطريق الرئيسي لقضاء الفاو وفتح الشارع امام حركة العجلات المدنية حفاظآ على سلامة المواطنين وتسهيل حركة المارة والعجلات".

وشهد قضاء الفاو المطل على الخليج هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية تسببت بإغلاق عدد من الشوارع ومغادرة عشرات العوائل لبيوتها بسبب تسرب المياه اليها.

