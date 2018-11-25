مياه الأمطار تتسرب الى عشرات المنازل في قضاء الفاو وتغلق بعض الشوارع

الخليج 365/ البصرةشهد قضاء الفاو المطل على الخليج هطول أمطار غزيرة خلال الساعات الماضية تسببت بإغلاق عدد من الشوارع ومغادرة عشرات العوائل لمنازلها بسبب تسرب المياه اليها، فيما باشرت الدوائر الخدمية بمعالجة الأضرار.

قال قائممقام قضاء الفاو وليد الشريفي في حديث لـ الخليج 365، إنه "خلال الليل هطلت على القضاء أمطار رعدية غزيرة وغير مسبوقة منذ أعوام كثيرة، فتسربت المياه إلى 150 منزلاً بارتفاع يصل إلى نصف متر، كما فاضت بعض الشوارع"، مبيناً أن "القضاء فيه 26 محطة للمجاري لكنها لم تستوعب كمية الأمطار، خاصة مع وجود اهمال من قبل مديرية المجاري في تأهيل تلك المحطات لتعمل بكفاءة وفاعلية".



ولفت الشريفي الى أن "الأمطار الغزيرة والفيضانات الناجمة عنها لم تتسبب بحدوث إصابات أو خسائر بشرية"، مضيفاً أن "الدوائر الخدمية في القضاء، ومنها دائرة البلدية ودائرة الكهرباء ومديرية الدفاع المدني باشرت بمعالجة الأضرار ومساعدة المتضررين، بما في ذلك رفع وإعادة تثبيت بعض أعمدة الكهرباء التي سقطت على الأرض".

وشهدت معظم مناطق محافظة البصرة خلال الأيام القليلة الماضية هطول أمطار غير مستمرة تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، وتسببت بفيضان عدد من الشوارع نتيجة تهالك شبكات تصريف مياه الأمطار، كما سجلت المحافظة انهيار دارين ووفاة امرأة وطفلة من جراء الحادثين الذين وقع أحدهما في مركز المحافظة والثاني في قضاء القرنة.

