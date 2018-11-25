توقعات باستمرار تساقط الامطار في عموم البلاد

الخليج 365/ بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية، الاحد، استمرار تساقط الامطار في عموم مناطق العراق، مشيرة الى ان الامطار ستكون مصحوبة بعواصف رعدية.

وقالت الهيئة في تقريرها اليومي، وتلقت الخليج 365، نسخة منه إن "الطقس سيكون اليوم الاحد في الاقسام الشرقية من المنطقة الوسطى غائم مصحوب بتساقط امطار بين المتوسطة والغزيرة الشدة مع حدوث عواصف رعدية احيانا، اما في باقي الاقسام فيكون الطقس غائم جزئي مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة يتحول تدريجيا ابتداءا من الاقسام الغربية الى صحو كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا خلال النهار"، مبينة ان "درجات الحرارة سترتفع قليلا عن يوم امس لتسجل درجات الحرارة العظمى في بغداد 21 درجة مئوية".



واضافت ان "الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائم مصحوب بتساقط الامطار بين المتوسطة والغزيرة الشدة مع حدوث عواصف رعدية احيانا كما تتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، اما في باقي الاقسام فيكون الطقس غائم جزئي مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة يتحول تدريجيا ابتداءا من الاقسام الغربية الى صحو كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا خلال النهار، فيما ستكون درجات الحرارة فيها مقاربة ليوم امس".

واشارت الهيئة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية في اقسامها الشرقية غائم مصحوب بتساقط الامطار بين المتوسطة الشدة والغزيرة مع حدوث عواصف رعدية احيانا اما في باقي الاقسام فيكون الطقس غائم جزئي مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة يتحول تدريجيا ابتداءا من الاقسام الغربية الى صحو ويتحسن الطقس مساءا كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا خلال النهار، فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة ليوم امس".

يذكر ان مناطق العراق وخاصة في محافظة واسط وصلاح الدين منها شهدت خلال اليومين الماضيين تساقط امطار غزيرة ادت الى غرق الشوارع والى حدوث وفيات نتيجة السيول المدمرة لبعض الدور السكنية.

