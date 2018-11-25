بالجدول.. مدينتان عراقيتان ضمن الاعلى بكميات الامطار في العالم

الخليج 365/ بغدادسجلت مدينتان عراقيتان، الاحد، ضمن الاعلى بكميات الامطار بالعالم خلال 24 ساعة الماضية، ضمن جدول يضم 15 مدينة لدول العالم.

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بأعلى كميات الامطار في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بين الجدول ان مدينة تيت في دولة موزبيق احتلت المرتبة الاولى باعلى كمية للامطار حسث سجلت الامطار فيها 258 ملم، تلتها مدينة ماو هاو في اندونيسيا بكمية 203 ملم".



وبين الجدول ان قضاء العزيزية بمحافظة واسط في العراق احتل المرتبة الثامنة وبكمية بلغت 108 ملم، فيما احتل قضاء الفاو في البصرة المرتبة 13 بكمية 82 ملم.

ادناه الجدول باعلى كميات الامطار التي تساقطت خلال الـ 24 ساعة الماضية:-



