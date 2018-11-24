وزير العدل البحريني: المملكة شهدت أعلى نسبة مشاركة بالانتخابات في تاريخها

الخليج 365/ بغدادقال وزير العدل البحريني، خالد بن علي آل خليفة، إن الانتخابات البرلمانية والمحلية التي أجريت، اليوم السبت، شهدت أعلى نسبة مشاركة في تاريخ المملكة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية.

وأوضح وزير العدل، بعد إقفال صناديق الاقتراع أن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات البرلمانية والمحلية بلغت 67 في المئة.

وكانت صناديق الاقتراع فتحت أبوابها، الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، أمام الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وعددهم 356 ألف ناخب، يختارون ممثليهم في 40 دائرة، وأغلقت الصناديق عند الثامنة مساء.



وتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 500 مرشح على المقاعد النيابية والبلدية، وهم 346 مرشحا في الانتخابات النيابية يتنافسون على 40 مقعدا في مجلس النواب، و160 مرشحا بلديا يناقسون على مقاعد 30 مجلسا بلديا.