جبهة الحوار: دعوات الصدر بالتصدي للفاسدين نقطة شروع أساسية في الإصلاح السياسي

الخليج 365/ بغداد

أعلنت الجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، السبت، عن دعمها مواقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المطالبة بمحاسبة المتاجر بحقوق"المكون السني"، مشيرة الى أن دعوات الصدر بالتصدي للفاسدين نقطة شروع أساسية في الإصلاح السياسي.

وقالت الجبهة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "طالما أكدنا ان الإصلاح الحقيقي يجب ان يبدأ من إصلاح البيئة السياسية، ومحاسبة مزوري الانتخابات والمتاجرين ببيع الحقائب الوزارية، ونؤكد أن الوقت قد حان لاعادة الحق الى نصابه والانتصار لارادة الشعب والوطن".

وأضافت، "انطلاقاً من هذا المفهوم فأننا ندعم مواقف السيد مقتدى الصدر المطالبة بمحاسبة كل من تسول له نفسه المتاجرة بحقوق المكون السني من سياسيي الصدفة ومروجي التزوير الذين يحاولون سحق القيم الاخلاقية للمجتمع من خلال خلط الأوراق والتسلل الى السلطة على حساب المحرومين والنازحين وضحايا سطوة الاٍرهاب وسلاح المليشيات"، مشيرة الى أن "دعوات الصدر بالتصدي للفاسدين نقطة شروع أساسية في الإصلاح السياسي".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجه، امس الاول الخميس، رسالة الى "السنة المعتدلين"، فيما اشار الى ان الصحوة السنية قادمة ضد سياسييهم الفاسدين.