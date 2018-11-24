رئيس الجمهورية يصل العراق بعد اختتام زيارة رسمية "ناجحة" الى إيطاليا

الخليج 365/ بغداد
وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، الى العراق بعد اختتام زيارة رسمية "ناجحة" الى ايطاليا.
يشار الى ان رئيس الجمهورية برهم صالح، زار الاربعاء (21 تشرين الثاني 2018) روما للمشاركة في مؤتمر حوارات المتوسط.
وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، الى العراق بعد اختتام زيارة رسمية "ناجحة" الى ايطاليا.
وقال مراسل الخليج 365، إن رئيس الجمهورية برهم صالح وصل، اليوم، الى العراق بعد اختتام زيارته الاخيرة الى ايطاليا.
يشار الى ان رئيس الجمهورية برهم صالح، زار الاربعاء (21 تشرين الثاني 2018) روما للمشاركة في مؤتمر حوارات المتوسط.
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