بالصور.. قضاء العزيزية يغرق

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الخليج 365/ بغداد
ادت الامطار الغزيرة التي هطلت اليوم على محافظة واسط، بغرق اغلب مناطق المحافظة.
ويظهر في الصور ادناه غرق قضاء العزيزية في المحافظة، حيث ارتفعت مياه الامطار الى مستويات عالية ودخلت المياه الى المحال التجارية والمنازل السكنية.
واعلن مكتب محافظ واسط، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاحد، عازية ذلك الى الظروف الجوية غير المستقرة.
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