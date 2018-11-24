الصدر مغردا: هبوا يا ابطال الدفاع المدني لاغاثة المتضررين من الامطار والسيول

الخليج 365/ بغداددعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، السبت، مديرية الدفاع المدني لاغاثة المتضررين من الامطار والسيول.

وقال الصدر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "هبوا يا ابطال الدفاع المدني لاغاثة المتضررين من الامطار والسيول .. هبوا وجميع الوزارات المختصة من اجل اغاثة المنكوبين في كل مكان من عراقنا الحبيب ونحن على اتم الاستعداد للتعاون معكم".



يشار الى ان عددا من المحافظات العراقية شهدت خلال الايام الماضية امطار غزيرة ادت الى غرق بعض المناطق، بالاضافة الى السيول التي اجتاحت عدد اخر منها، ما ادى الى اضرار مادية ومحاصرة العديد من العوائل.